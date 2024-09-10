Ворог атакував Чернігівщину з артилерії, мінометів, дронами та КАБами: 83 вибухи за добу
Київ • УНН
У Чернігівській області зафіксовано ворожі обстріли з різних видів озброєння. Ворог застосовував артилерію, міномети, дрони та КАБи.
У Чернігівській області ворожі обстріли, у тому числі КАБами, минулої доби фіксували у трьох громадах, загалом 83 вибухи, повідомили у вівторок в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
Деталі
Ворожі обстріли зафіксовано у Семенівській, Сновській та Новгород-Сіверській громадах:
Семенівська громада
- Лісківщина – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
- Миколаївка – 11 вибухів, ймовірно РСЗВ; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
- Залізний Міст – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
- Семенівка – 2 обстріли: 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. Заріччя – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛА.
- Тимоновичі – 10 вибухів, ймовірно скид НВП з БПЛА.
- Леонівка – 3 вибухи, ймовірно КАБ; 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛА.
- Галаганівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛА.
Сновська громада
- Клюси – 2 обстріли: 18 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада
- Грем’яч – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно КАБ.
Загалом у прикордонні Чернігівської, Сумської та Харківської областей протягом доби станом на ранок 10 вересня нараховано 82 обстріли (251 вибух) із різних видів озброєння. Унаслідок російських обстрілів поранена одна цивільна особа, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури (Велика Чернеччина на Сумщині), два навчальні заклади. Ворог активно продовжує застосовувати авіацію, використовувати КАБи та ФПВ-дрони, вказали в ОК "Північ".
рф обстріляла 7 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок10.09.24, 09:39 • 20858 переглядiв