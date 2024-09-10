рф обстріляла 7 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок
Київ • УНН
російські війська здійснили 11 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів у 7 громадах, переважно від авіаударів керованими авіабомбами.
Вночі та зранку 10 вересня російські війська здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали 7 громад області. Про це повдіомила Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, армія рф обстріляла Білопільську, Хотінську, Новослобідську, Глухівську, Есманьську, Охтирську, Великописарівську громади.
- Білопільська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (7 вибухів).
- Хотінська громада: пуск КАБ (2 вибухи).
- Великописарівська громада: пуск КАБ (5 вибухів).
- Глухівська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (7 вибухів).
- Новослобідська громада: атака FPV-дроном (1 вибух).
- Охтирська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух)
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