рф обстреляла 7 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро
Киев • УНН
российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов в 7 громадах, преимущественно от авиаударов управляемыми авиабомбами.
Ночью и утром 10 сентября российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись 7 громад области. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, армия рф обстреляла Белопольскую, Хотинскую, Новослободскую, Глуховскую, Эсманскую, Ахтырскую, Великописаревскую громады.
- Белопольская громада: враг совершил авиаудары КАБ (2 взрыва).
- Эсманьская громада: россияне осуществили пуск КАБ (7 взрывов).
- Хотинская громада: пуск КАБ (2 взрыва).
- Великописаревская громада: пуск КАБ (5 взрывов).
- Глуховская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (7 взрывов).
- Новослободская громада: атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Ахтырская громада: россияне осуществили пуск КАБ (1 взрыв)
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