В Черниговской области вражеские обстрелы, в том числе КАБами, за прошедшие сутки фиксировали в трех громадах, в целом 83 взрыва, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

Вражеские обстрелы зафиксированы в Семеновской, Сновской и Новгород-Северской громадах:

Семеновская громада

Лесковщина - 2 обстрела: 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Николаевка - 11 взрывов, вероятно РСЗО; 5 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Железный Мост - 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Семеновка - 2 обстрела: 13 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм. Заречье - 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛА.

Тимоновичи - 10 взрывов, вероятно сброс НВП с БПЛА.

Леонивка - 3 взрыва, вероятно КАБ; 2 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛА.

Галагановка - 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БПЛА.

Сновская громада

Клюсы - 2 обстрела: 18 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Новгород-Северская громада

Гремяч - 2 обстрела: 8 взрывов, вероятно КАБ.

Всего в приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей в течение суток по состоянию на утро 10 сентября насчитано 82 обстрела (251 взрыв) из различных видов вооружения. В результате российских обстрелов ранен один гражданский человек, поврежден объект критической инфраструктуры (Большая Чернетчина на Сумщине), два учебных заведения. Враг активно продолжает применять авиацию, использовать КАБы и ФПВ-дроны, указали в ОК "Север".

рф обстреляла 7 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро