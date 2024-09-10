Киев • УНН
В Черниговской области зафиксированы вражеские обстрелы из различных видов вооружения. Враг применял артиллерию, минометы, дроны и КАБы.
В Черниговской области вражеские обстрелы, в том числе КАБами, за прошедшие сутки фиксировали в трех громадах, в целом 83 взрыва, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
Вражеские обстрелы зафиксированы в Семеновской, Сновской и Новгород-Северской громадах:
Семеновская громада
Сновская громада
Новгород-Северская громада
Всего в приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей в течение суток по состоянию на утро 10 сентября насчитано 82 обстрела (251 взрыв) из различных видов вооружения. В результате российских обстрелов ранен один гражданский человек, поврежден объект критической инфраструктуры (Большая Чернетчина на Сумщине), два учебных заведения. Враг активно продолжает применять авиацию, использовать КАБы и ФПВ-дроны, указали в ОК "Север".
рф обстреляла 7 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро10 сентября 2024, 06:39 • 15951 просмотр