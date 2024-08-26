Ворог атакує: Загроза балістичного удару з північного сходу, вибухи в трьох містах
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. За інформацією Суспільного, у Сумах, Харкові та Херсоні прогриміли вибухи.
Зафіксована загроза застосування балістичного озброєння зі північного сходу. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройний Сил України, передає УНН.
Додамо
Згідно з інформацією від Суспільного, у Сумах, Харкові та Херсоні прогриміли вибухи..
ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС26.08.24, 05:02 • 136434 перегляди