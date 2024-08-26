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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атакует: Угроза баллистического удара с северо-востока, взрывы в трех городах

Враг атакует: Угроза баллистического удара с северо-востока, взрывы в трех городах

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 19:07  •  15071 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. По информации Общественного, в Сумах, Харькове и Херсоне прогремели взрывы.

Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с северо-востока. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженный Сил Украины, передает УНН.

Добавим

Согласно информации от Общественного, в Сумах, Харькове и Херсоне прогремели взрывы.

ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС26 августа 2024, 02:02 • 136168 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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