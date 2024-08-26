Враг атакует: Угроза баллистического удара с северо-востока, взрывы в трех городах
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. По информации Общественного, в Сумах, Харькове и Херсоне прогремели взрывы.
Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с северо-востока. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженный Сил Украины, передает УНН.
Добавим
Согласно информации от Общественного, в Сумах, Харькове и Херсоне прогремели взрывы.
ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС26 августа 2024, 02:02 • 136168 просмотров