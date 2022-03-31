Ворога в Києві не буде, принаймні, живого - бригадний генерал Грузевич

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"Противник не тільки по Київській області та по Києву, але й по всіх напрямках втратив свій наступальний потенціал. Завдяки нашим активним діям майже перекрите логістичне забезпечення на трьох напрямках, лишився єдиний напрямок, іде робота над перекриттям цього напрямку. Солдат в окопі, я якого немає що їсти, немає що пити, немає боєприпасів, немає логістики, за тиждень перетворюється не на такого хороброго вояка. Ми це знаємо і над цим працюємо", - сказав Грузевич.

Він також додав, що сили ворога, які залишаються навколо Києва, "немаленькі", та "ще можуть завдати шкоди, в першу чергу мова йде про ракетні удари, які щоденно продовжуються".

"Наші війська ППО до цього готові, більша частина ракет збиваються, авіація противника боїться входити в зону ураження повітряних сил наших. Але деякі вороги досягають цілей, руйнують будинки, ми маємо жертви серед мирного населення", додав Грузевич.

"Ворога в Києві не буде, принаймні живого, можна не переживати", - додав Грузевич.

Додамо

Угруповання сил оборони Києва та Київської області за останні дні звільнили та зачистили ряд населених пунктів у Київській області, повністю взяли їх під контроль, планують розвивати свій успіх.