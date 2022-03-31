Ворога в Києві не буде, принаймні, живого - бригадний генерал Грузевич
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ворога в Києві не буде, принаймні живого, можна не переживати. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Олександр Грузевич, передає УНН.
Деталі
"Противник не тільки по Київській області та по Києву, але й по всіх напрямках втратив свій наступальний потенціал. Завдяки нашим активним діям майже перекрите логістичне забезпечення на трьох напрямках, лишився єдиний напрямок, іде робота над перекриттям цього напрямку. Солдат в окопі, я якого немає що їсти, немає що пити, немає боєприпасів, немає логістики, за тиждень перетворюється не на такого хороброго вояка. Ми це знаємо і над цим працюємо", - сказав Грузевич.
Він також додав, що сили ворога, які залишаються навколо Києва, "немаленькі", та "ще можуть завдати шкоди, в першу чергу мова йде про ракетні удари, які щоденно продовжуються".
"Наші війська ППО до цього готові, більша частина ракет збиваються, авіація противника боїться входити в зону ураження повітряних сил наших. Але деякі вороги досягають цілей, руйнують будинки, ми маємо жертви серед мирного населення", додав Грузевич.
"Ворога в Києві не буде, принаймні живого, можна не переживати", - додав Грузевич.
Додамо
Угруповання сил оборони Києва та Київської області за останні дні звільнили та зачистили ряд населених пунктів у Київській області, повністю взяли їх під контроль, планують розвивати свій успіх.