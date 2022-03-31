Врага в Киеве не будет, по крайней мере, живого - бригадный генерал Грузевич
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Врага в Киеве не будет, по крайней мере живого, можно не переживать. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины бригадный генерал Александр Грузевич, передает УНН.
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"Противник не только по Киевской области и Киеву, но и по всем направлениям потерял свой наступательный потенциал. Благодаря нашим активным действиям почти перекрыто логистическое обеспечение на трех направлениях, осталось единственное направление, идет работа над перекрытием этого направления. Солдат в окопе, у которого нечего есть, нечего пить, нет боеприпасов, нет логистики, за неделю превращается в не такого храброго воина. Мы это знаем и над этим работаем", - сказал Грузевич.
Он также добавил, что силы врага, которые остаются вокруг Киева "немаленькие", и "еще могут нанести вред, в первую очередь речь идет о ракетных ударах, которые ежедневно продолжаются".
"Наши войска ПВО к этому готовы, большая часть ракет сбиваются, авиация противника боится входить в зону поражения воздушных сил наших. Но некоторые враги достигают целей, разрушают дома, мы имеем жертвы среди мирного населения", добавил Грузевич.
"Врага в Киеве не будет, по крайней мере живого, можно не переживать", - добавил Грузевич.
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Группировку сил обороны Киева и Киевской области за последние дни освободили и зачистили ряд населенных пунктов в Киевской области, полностью взяли их под контроль, планируют развивать свой успех.