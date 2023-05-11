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Ворог зранку обстріляв Чернігівщину і Сумщину з мінометів та гелікоптера

Ворог зранку обстріляв Чернігівщину і Сумщину з мінометів та гелікоптера

Київ • УНН

 • 731533 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Прикордонні території Чернігівської та Сумської областей ворог сьогодні з сьомої години ранку вже обстріляв з вертольота та мінометів. Зафіксовано 11 приходів, обійшлось без втрат серед населення та пошкоджень інфраструктури, повідомили в ОК “Північ” передає УНН.

Деталі

Станом 12:00 11 травня російські війська 3 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей:

  • З 07:40 до 07:55 зафіксовані 4 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка. 
  • Близько 10:02 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, НАР з гелікоптера, в районі н.п Красний Хутір. 
  • З 10:30 до 11:00 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, 8 травня російські окупанти вдарили по прикордонню Чернігівській області зі ствольної артилерії та мінометів. Тільки за першу половину дня було зафіксовано понад пів сотні приходів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсон росіяни атакували 10 разів, по області випустили понад 460 снарядів

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