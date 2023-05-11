Враг утром обстрелял Черниговскую и Сумскую области из минометов и вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Приграничные территории Черниговской и Сумской областей враг с семи утра обстрелял уже из вертолета и минометов. Зафиксировано 11 приходов, обошлось без потерь среди населения и повреждений инфраструктуры, сообщили в ОК “Север” передает УНН.
Детали
По состоянию на 12:00 11 мая российские войска 3 раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей:
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- С 07:40 до 07:55 зафиксированы 4 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка.
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- Около 10:02 зафиксировано 4 прихода, вероятно, НАР с вертолета, в районе н.п Красный Хутор.
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- С 10:30 до 11:00 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка.
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О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, 8 мая российские оккупанты ударили по пограничью Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов. Только за первую половину дня было зафиксировано более полусотни приходов.
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