Враг утром обстрелял Черниговскую и Сумскую области из минометов и вертолета

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Киев • УНН

 • 731533 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Приграничные территории Черниговской и Сумской областей враг с семи утра обстрелял уже из вертолета и минометов. Зафиксировано 11 приходов, обошлось без потерь среди населения и повреждений инфраструктуры, сообщили в ОК “Север” передает УНН.

Детали

По состоянию на 12:00 11 мая российские войска 3 раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей:

  • С 07:40 до 07:55 зафиксированы 4 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка. 
  • Около 10:02 зафиксировано 4 прихода, вероятно, НАР с вертолета, в районе н.п Красный Хутор. 
  • С 10:30 до 11:00 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, 8 мая российские оккупанты ударили по пограничью Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов. Только за первую половину дня было зафиксировано более полусотни приходов.

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