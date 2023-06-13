Ворог знову обстрілює Харківщину - поліція

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"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе", - повідомили у поліції.

Нагадаємо

Окупанти атакували "шахедами" Харків, внаслідок обстрілу є руйнування.