Ворог знову обстрілює Харківщину - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 13. червня. УНН. Російські окупанти знову обстрілюють Харківщину, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Цитата
"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе", - повідомили у поліції.
Нагадаємо
Окупанти атакували "шахедами" Харків, внаслідок обстрілу є руйнування.