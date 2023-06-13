Враг снова обстреливает Харьковскую область - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты снова обстреливают Харьковскую область, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
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"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя", - сообщили в полиции.
Напомним
Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения.