Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджено дитсадок та школу

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“Знову обстріли, знову Криворізький район. Сьогодні окупанти поцілили по територіям Зеленодольської та Широківської громад, через що сталися пожежі на полях. У Широківській громаді горіло майже 90 га озимого ячменю, вогонь вже загасили”, – написав Лукашук у своєму Telegram.

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Окупанти також вдарили по території Апостолівської громади, там зайнялася суха трава.

Окрім цього, у Великій Костромці через ворожий обстріл частково пошкоджено будівлю школи та дитсадка. На щастя, всюди минулося без постраждалих.

Лукашук також додав, що в області перебуває понад 280 тисяч переселенців.

Доповнення

Як писав УНН, окупанти сьогодні обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, внаслідок чого горіло поле з озиминою.