Враг снова обстрелял Днепропетровщину: повреждены детсад и школа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня снова обстреляли Днепропетровскую область. В частности, попали в Широковскую и Зеленодольскую общины. Враг повредил детсад, школу, также загорелись поля. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
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“Снова обстрелы, снова Криворожский район. Сегодня оккупанты попали по территориям Зеленодольской и Широковской общин, из-за чего произошли пожары на полях. В Широковской общине горело почти 90 га озимого ячменя, огонь уже потушили”, – написал Лукашук в своем Telegram.
Детали
Оккупанты также ударили по территории Апостоловской общины, там загорелась сухая трава.
Кроме этого, в Великой Костромке из-за вражеских обстрелов частично повреждено здание школы и детсада. К счастью, всюду обошлось без пострадавших.
Лукашук также добавил, что в области находится более 280 тысяч переселенцев.
Дополнение
Как писал УНН, оккупанты сегодня обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, в результате чего горело поле с озимыми.