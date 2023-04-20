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Ворог завдав 17 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Ворог завдав 17 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Додамо

«На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації», - інформує Генштаб.

Повідомляється, що зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка, Павлівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

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