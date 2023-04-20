Враг нанес 17 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 17 авиационных ударов и совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Добавим
«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил российской федерации», - информирует Генштаб.
Сообщается, что сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.
В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка, Павловка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее на Харьковщине.
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