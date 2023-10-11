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Ворог вранці завдав ракетний удар з С-300 по Боровій на Харківщині

Ворог вранці завдав ракетний удар з С-300 по Боровій на Харківщині

Київ • УНН

 • 352733 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар та стріляли з РСЗВ по селу Борова у Харківській області, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці, близько 05:00, ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по селу Борова Ізюмського району. Пошкоджено 2 житлових будинки. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, під обстрілами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів, зокрема:

  • Внаслідок ракетного удару по селтщу Великий Бурлук Куп'янського району зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Одна жінка і чоловік госпіталізовані. У селищі пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі.
  • У селі Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння.
  • У селі Курилівка Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок, поранення отримав 47-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
  • Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені 2 житлових будинки, господарчі споруди.

"На Куп'янському напрямку ворог 16 разів йшов у наступ в районі Синьківки та 5 - біля Іванівки. Наші захисники відбили усі атаки ворога, завдавши йому відчутних втрат", - зазначив голова ОВА.

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