Ворог вранці завдав ракетний удар з С-300 по Боровій на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар та стріляли з РСЗВ по селу Борова у Харківській області, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Сьогодні вранці, близько 05:00, ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по селу Борова Ізюмського району. Пошкоджено 2 житлових будинки. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.
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Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, під обстрілами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів, зокрема:
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- Внаслідок ракетного удару по селтщу Великий Бурлук Куп'янського району зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Одна жінка і чоловік госпіталізовані. У селищі пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі.
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- У селі Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння.
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- У селі Курилівка Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок, поранення отримав 47-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
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- Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені 2 житлових будинки, господарчі споруди.
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"На Куп'янському напрямку ворог 16 разів йшов у наступ в районі Синьківки та 5 - біля Іванівки. Наші захисники відбили усі атаки ворога, завдавши йому відчутних втрат", - зазначив голова ОВА.
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