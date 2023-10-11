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Враг утром нанес ракетный удар с С-300 по Боровой в Харьковской области

Враг утром нанес ракетный удар с С-300 по Боровой в Харьковской области

Киев • УНН

 • 352733 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар и стреляли из РСЗО по селу Боровая в Харьковской области, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня утром, около 05:00, враг обстрелял из РСЗО и нанес ракетный удар ЗРК С-300 по селу Боровая Изюмского района. Повреждены 2 жилых дома. Без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, под обстрелами врага находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, в частности:

  • В результате ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района получили ранения трое гражданских людей. Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Одна женщина и мужчина госпитализированы. В поселке повреждены 10 зданий и 4 автомобиля.
  • В селе Басово Богодуховского района из-за обстрела с вертолета повреждено частное домовладение.
  • В селе Куриловка Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден жилой дом, ранение получил 47-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
  • В результате обстрела села Петропавловка Купянского района повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки.

"На Купянском направлении враг 16 раз шел в наступление в районе Синьковки и 5 - возле Ивановки. Наши защитники отразили все атаки врага, нанеся ему ощутимые потери", - отметил глава ОВА.

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