Ворог вночі атакував "шахедами" два міста на Харківщині, сталися пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські окупанти у ніч на 26 травня атакували ударними дронами типу Shahed два міста - Мерефу та Ізюм - на Харківщині, є пошкодження, сталися пожежі. Про це повідомив голова ХАрківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по місту Марефа Харківського району та місту Ізюм", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Зі слів головаи ОВА, у Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав.
Загалом протягом минулої доби, за даними Синєгубова, ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів:
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- У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.
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- Внаслідок обстрілу села Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.
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- У селі Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.
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- Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ пошкоджено будинок та гараж.
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"У селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків. 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначив він.
На лінії зіткнення, зі слів Синєгубова, тривають бойові дії. "Минулої доби ворог знову намагався просунутися в районі Масютівки, але відступив під вогнем наших захисників", - вказав голова ОВА.
Доповнення
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом цієї ночі українські захисники знищили 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" та 2 безпілотники-розвідники.