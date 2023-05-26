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Ворог вночі атакував "шахедами" два міста на Харківщині, сталися пожежі

Ворог вночі атакував "шахедами" два міста на Харківщині, сталися пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські окупанти у ніч на 26 травня атакували ударними дронами типу Shahed два міста - Мерефу та Ізюм - на Харківщині, є пошкодження, сталися пожежі. Про це повідомив голова ХАрківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по місту Марефа Харківського району та місту Ізюм", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Зі слів головаи ОВА, у Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав.

Загалом протягом минулої доби, за даними Синєгубова, ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів:

  • У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.
  • Внаслідок обстрілу села Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.
  • У селі Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ пошкоджено будинок та гараж.

"У селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків. 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначив він.

На лінії зіткнення, зі слів Синєгубова, тривають бойові дії. "Минулої доби ворог знову намагався просунутися в районі Масютівки, але відступив під вогнем наших захисників", - вказав голова ОВА.

Доповнення

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом цієї ночі українські захисники знищили 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" та 2 безпілотники-розвідники.

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