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Враг ночью атаковал "шахедами" два города в Харьковской области, произошли пожары

Враг ночью атаковал "шахедами" два города в Харьковской области, произошли пожары

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Российские оккупанты в ночь на 26 мая атаковали ударными дронами типа Shahed два города - Мерефу и Изюм - в Харьковской области, есть повреждения, произошли пожары. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Прошлой ночью враг нанес удары с помощью БПЛА "Шахед" по городу Марефа Харьковского района и городу Изюм", - сообщил Синегубов.

Детали

По словам главы ОВА, в Мерефе повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, произошли пожары. Предварительно, в результате ночных ударов "Шахедами" никто не пострадал.

В целом за прошедшие сутки, по данным Синегубова, враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов:

  • В Волчанске Чугуевского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки.
  • В результате обстрела села Малая Волчья Чугуевского района повреждены 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар.
  • В селе Циркуны Харьковского района поврежден частный жилой дом.
  • В результате обстрелов города Купянск повреждены дом и гараж.

"В селе Протопоповка Балаклейской громады Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались 2 мужчин. 39-летний мужчина, перевозивший подозрительный предмет в коляске мотоцикла, погиб на месте. 45-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести", - отметил он.

На линии соприкосновения, по словам Синегубова, продолжаются боевые действия. "За прошедшие сутки враг снова пытался продвинуться в районе Масютовки, но отступил под огнем наших защитников", - указал глава ОВА.

Дополнение

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего этой ночью украинские защитники уничтожили 10 крылатых ракет, 23 "шахеды" и 2 беспилотника-разведчика.

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