Ворог випустив декілька ракет по Одещині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Російські окупаційні війська здійснили декілька ракетних ударів по Одещині. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні у вівторок, пише УНН.
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«Ворог здійснив декілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони», - повідомив Марченко.
Деталі
За інформацією ОК «Південь», ворог продовжив атакувати Ізмаїльський район Одещини крилатими ракетами типу "Онікс".
«Після ранкового знищення, ще п'ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня», - повідомили в командуванні.
Нагадаємо
Як писав УНН, зранку у вівторок над Одещиною сили ППО збили ракету типу "Онікс", яку рашисти запустили з тимчасово окупованого Криму.