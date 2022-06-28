Ворог випустив декілька ракет по Одещині - ОВА

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«Ворог здійснив декілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони», - повідомив Марченко.

Деталі

За інформацією ОК «Південь», ворог продовжив атакувати Ізмаїльський район Одещини крилатими ракетами типу "Онікс".

«Після ранкового знищення, ще п'ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня», - повідомили в командуванні.

Нагадаємо

Як писав УНН, зранку у вівторок над Одещиною сили ППО збили ракету типу "Онікс", яку рашисти запустили з тимчасово окупованого Криму.