Враг выпустил несколько ракет по Одесской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Российские оккупационные войска совершили несколько ракетных ударов по Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении во вторник, пишет УНН.
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«Враг совершил несколько ракетных ударов по области. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Одна из ракет была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны», - сообщил Марченко.
Детали
По информации ОК «Юг», враг продолжил атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа "Оникс".
«После утреннего уничтожения, еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня», – сообщили в командовании.
Напомним
Как писал УНН, утром во вторник над Одесской областью силы ПВО сбили ракету типа "Оникс", которую рашисты запустили из временно оккупированного Крыма.