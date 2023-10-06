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Ворог вдарив по Новоукраїнці на Донеччині фосфорними боєприпасами - ОВА

Ворог вдарив по Новоукраїнці на Донеччині фосфорними боєприпасами - ОВА

Київ • УНН

 • 839720 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські війська вдарили по Новоукраїнці у Донецькій області фосфорними боєприпасами, повідомив у п'ятницю в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

Цитата

"На Волноваському напрямку росіяни двічі обстріляли Вугледар, по Новоукраїнці ударили фософорними боєприпасами", - написав Мороз у Telegram.

Деталі

За його даними, ситуація на інших напрямках наступна:

  • На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Новомихайлівці Мар'їнської громади, під обстрілами Красногорівка, Зоряне, Катеринівка і Єлизаветівка. Напередодні ввечері під обстріл потрапив приватний сектор Курахівки. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу.
  • На Горлівському напрямку 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 13 будинків в Іванопіллі, обстріляні околиці Маркового. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Дружбі, на Неліпівку ворог скинув авіабомбу — без жертв. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 будинків. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка.
  • На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську. У Званівській громаді під обстрілами Переїзне, у Лиманській — Торське, Зарічне і Ямпіль.

Доповнення

На Донеччині окупанти поранили ще двох людей.

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