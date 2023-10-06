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Враг ударил по Новоукраинке в Донецкой области фосфорными боеприпасами - ОВА

Киев • УНН

 • 839719 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские войска ударили по Новоукраинке в Донецкой области фосфорными боеприпасами, сообщил в пятницу и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Цитата

"На Волновахском направлении россияне дважды обстреляли Угледар, по Новоукраинке ударили фософорными боеприпасами", - написал Мороз в Telegram.

Детали

По его данным, ситуация на других направлениях следующая:

  • на Донецком направлении 1 человек ранен в Новомихайловке Марьинской громады, под обстрелами Красногоровка, Зоряное, Катериновка и Елизаветовка. Накануне вечером под обстрел попал частный сектор Кураховки. Наутро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу.
  • на Горловском направлении 1 человек ранен и 2 дома повреждены в Плещеевке Ильиновской громады. В Константиновской громаде повреждены 13 домов в Иванополье, обстреляны окрестности Маркового. В Торецкой громаде поврежден дом в дружбе, на Нелиповку враг сбросил авиабомбу — без жертв. Во Часовоярской громаде повреждены 9 домов. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка.
  • на Лисичанском направлении поврежден дом в Северске. В Звановской громаде под обстрелами Переездное, в Лиманской — Торское, Заречное и Ямполь.

Дополнение

В Донецкой области оккупанты ранили еще двух человек.

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