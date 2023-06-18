Ворог спрямував на Дніпропетровщину ударні дрони: всі повітряні цілі знищено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Уночі окупанти здійснили спробу атакувати місто Кривий Ріг, Дніпропетровщина, ударними БПЛА. Проте силами протиповітряної оборони всі цілі було знищено. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Вночі ворог зробив спробу атаки на наше місто ударними БПЛА.
Але підрозділом ПВК "Схід" знищено 2 дрони-камікадзе (імовірно «Шахед-136») у Криворізькому районі”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Інших обстрілів у Криворізькому та Нікопольському районі не було.
Нагадаємо
Учора окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину. Зокрема під вогнем опинились Марганецька громада та Нікополь.