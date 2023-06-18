Враг направил на Днепропетровщину ударные дроны: все воздушные цели уничтожены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Ночью оккупанты предприняли попытку атаковать город Кривой Рог, Днепропетровская область, ударными БПЛА. Однако силами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Об этом председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Цитата
“Ночью враг предпринял попытку атаки на наш город ударными БПЛА.
Но подразделением ЧВК "Восток" уничтожено 2 дрона-камикадзе (предположительно «Шахед-136») в Криворожском районе”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Других обстрелов в Криворожском и Никопольском районе не было.
Напомним
Вчера оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольщину. В частности под огнем оказались Марганецкая громада и Никополь.