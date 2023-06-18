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Враг направил на Днепропетровщину ударные дроны: все воздушные цели уничтожены

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Ночью оккупанты предприняли попытку атаковать город Кривой Рог, Днепропетровская область, ударными БПЛА. Однако силами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Об этом председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Враг направил на Днепропетровщину ударные дроны: все воздушные цели уничтожены

Цитата

“Ночью враг предпринял попытку атаки на наш город ударными БПЛА. 

Но подразделением ЧВК "Восток" уничтожено 2 дрона-камикадзе (предположительно «Шахед-136») в Криворожском районе”, - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Других обстрелов в Криворожском и Никопольском районе не было.

Напомним

Вчера оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольщину. В частности под огнем оказались Марганецкая громада и Никополь.

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