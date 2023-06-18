Враг направил на Днепропетровщину ударные дроны: все воздушные цели уничтожены

Цитата

“Ночью враг предпринял попытку атаки на наш город ударными БПЛА.

Но подразделением ЧВК "Восток" уничтожено 2 дрона-камикадзе (предположительно «Шахед-136») в Криворожском районе”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Других обстрелов в Криворожском и Никопольском районе не было.

Напомним

Вчера оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольщину. В частности под огнем оказались Марганецкая громада и Никополь.