Дніпропетровщина: Ворог завдав артилерійських ударів по Нікопольщині - є руйнування та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину. Зокрема під вогнем опинились Марганецька громада та Нікополь. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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У Нікополі пошкоджено комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач.
Поранення отримала жінка, яку ушпиталили. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо
Учора окупанти також завдали артилерійських ударів по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровщини.