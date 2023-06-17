Днепропетровщина: Враг нанес артиллерийские удары по Никопольщине - есть разрушения и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольскую область. В частности под огнем оказались Марганецкая громада и Никополь. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
В Никополе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Повреждены хозяйственные постройки и линии электропередач.
Ранения получила женщина, которую госпитализировали, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Напомним
Вчера оккупанты также нанесли артиллерийские удары по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровщины.