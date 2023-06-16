Дніпропетровщина: ворог бив з артилерії по Нікопольському району
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Уночі окупанти завдали артилерійських ударів по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову бив з важкої артилерії.
Загиблих та постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА зазначає, що наслідки обстрілу встановлює ДСНС.
Нагадаємо
Минулої ночі ворог атакував ракетами Кривий Ріг, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.