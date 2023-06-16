Днепропетровщина: враг бил из артиллерии по Никопольскому району
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Ночью оккупанты нанесли артиллерийские удары по Марганецкой общине Никопольского района Днепропетровщины. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Этой ночью агрессор целился по Марганецкой громаде Никопольского района. Снова бил из тяжелой артиллерии.
Погибших и пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
Глава ОГА отмечает, что последствия обстрела устанавливает ГСЧС.
Напомним
Прошлой ночью враг атаковал ракетами Кривой Рог, в результате обстрела один человек получил ранения.