Ворог поцілив по Запорізькому району, попередньо балістикою - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російські війська сьогодні поцілили по Запорізькому району, попередньо, балістичним озброєнням, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням", - написав Малашко у Telegram.
З його слів, на місце вже вирушили всі відповідні служби.
Він закликав залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про небезпеку.
Доповнення
Російські війська за минулу добу завдали по Запорізькій області близько сотні ударів, зокрема здійснили 5 ракетних атак, у тому числі на Запоріжжя, є загиблий та постраждалі.