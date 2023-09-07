У Запоріжжі через атаку рф поранено подружжя, по області до сотні ударів і є жертва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали по Запорізькій області близько сотні ударів, зокрема здійснили 5 ракетних атак, у тому числі на Запоріжжя, є загиблий та постраждалі. Про це повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Військовослужбовці рф продовжують терор проти жителів Запорізької області: за минулу добу ворог здійснив 99 ударів по 31 населеному пункту", - зазначив Малашко у Telegram.
Деталі
За його даними, 82 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Воздвижівки, Роботиного, Затишшя, Ольгівського, Степового, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл. Зафіксовано 5 ракетних ударів по Запоріжжю, Михайло-Лукашевому й Таврійському, 5 авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці, 7 БПЛА-атак по Залізничному, Малинівці, Лобковому та П'ятихатках.
"Внаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення отримав чоловік 70 років. Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка. Від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років, у Запоріжжі поранено сімейну пару - 44-річного чоловіка та 43-річну жінку. Всіх оперативно доставлено до лікувальних установ", - повідомив голова ОВА.
Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Доповнення
Російські війська 6 вересня вранці завдали ракетний удар по Запоріжжю, є руйнування об'єкта цивільної інфраструктури та двоє постраждалих працівників підприємства.