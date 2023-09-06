Ворог вранці завдав ракетний удар по Запоріжжю, є руйнування та двоє постраждалих - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по Запоріжжю, є руйнування об'єкта цивільної інфраструктури та двоє постраждалих, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Сьогодні, о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства", - написав Малашко у Telegram.
На місці працюють відповідні служби, додав він.
Нагадаємо
Російські війська минулої доби здійснили 94 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Через обстріл селища Новоданилівка поранення отримали троє місцевих жителів.