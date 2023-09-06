росіяни завдали авіаційного удару по селищу на Запоріжжі: троє людей отримали поранення

Деталі

За словами Малашка, минулої доби 80 артилерійських ворожих обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

За добу було зафіксовано дев'ять авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці, БПЛА-атаки по Новодарівці, Малинівці й Кам'янському, а також обстріли з РСЗВ по Степногірську та Полтавці.

Внаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: 56-річний чоловік та жінки 57 й 58 років. Постраждалих доставлено в лікувальну установу для надання медичної допомоги.

Також внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Доповнення

4 серпня російські війська здійснили 88 ударів по 26 містах та селах Запорізької області. Через ворожий обстріл Малої Токмачки загинула 74-річна жінка.