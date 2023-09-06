россияне нанесли авиационный удар по поселку на Запорожье: три человека получили ранения

Детали

По словам Малашко, за прошедшие сутки 80 артиллерийских вражеских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

За сутки было зафиксировано девять авиационных ударов по Орехову, Роботино и Новоданиловке, БПЛА-атаки по Новодаровке, Малиновке и Каменскому, а также обстрелы из РСЗО по Степногорску и Полтавке.

В результате авиационного удара по Новоданиловке ранения получили трое местных жителей: 56-летний мужчина и женщины 57 и 58 лет. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Также в результате вражеских обстрелов за минувшие сутки поступило 59 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Дополнение

4 августа российские войска нанесли 88 ударов по 26 городам и селам Запорожской области. Из-за вражеского обстрела Малой Токмачки погибла 74-летняя женщина.