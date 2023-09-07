В Запорожье из-за атаки рф ранены супруги, по области до сотни ударов и есть жертва - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли по Запорожской области около сотни ударов, в том числе совершили 5 ракетных атак, в том числе на Запорожье, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

"Военнослужащие рф продолжают террор против жителей Запорожской области: за минувшие сутки враг совершил 99 ударов по 31 населенному пункту", - отметил Малашко в Telegram.

Детали

По его данным, 82 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Воздвижевки, Роботино, Затишья, Ольговского, Степного, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел. Зафиксировано 5 ракетных ударов по Запорожью, Михайло-Лукашево и Таврическому, 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке, 7 БПЛА-атак по Зализничному, Малиновке, Лобковому и Пятихаткам.

"В результате артиллерийского обстрела Степногорска погиб 68-летний мужчина, ранения получил мужчина 70 лет. Во время артобстрела Преображенки травмирован 34-летний мужчина. От ракетного удара по Таврическому пострадали женщины 64 и 85 лет, в Запорожье ранена семейная пара - 44-летний мужчина и 43-летняя женщина. Все оперативно доставлены в лечебные учреждения", - сообщил глава ОВА.

Поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Дополнение

Российские войска 6 сентября утром нанесли ракетный удар по Запорожью, есть разрушения объекта гражданской инфраструктуры и двое пострадавших работников предприятия.

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