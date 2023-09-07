Враг попал по Запорожскому району, предварительно баллистикой - ОВА

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"Враг попал по Запорожскому району. Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением", - написал Малашко в Telegram.

По его словам, на место уже отправились все соответствующие службы.

Он призвал оставаться в укрытиях и не игнорировать оповещения об опасности.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки нанесли по Запорожской области около сотни ударов, в том числе совершили 5 ракетных атак, в том числе на Запорожье, есть погибший и пострадавшие.