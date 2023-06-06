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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Ворог обстріляв Нікопольщину п'ять разів: є руйнування

Київ • УНН

 • 273088 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Окупанти здійснили п'ять обстрілів Нікопольщини з “Градів” та артилерії.Також у Нікопольському районі ліквідували два ворожих безпілотники, пише УНН з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Ворог обстріляв Нікопольщину п'ять разів: є руйнування

Деталі 

Ворог бив по Мирівській громаді з "Граду", по Червоногригорівській та  Нікополю - з важкої артилерії.

У місті пошкоджені 5 багатоповерхівок, дитячий майданчик, авто, газопровід.

Також окупанти спрямували на Нікопольський район безпілотники. Атака була марна завдяки оборонцям з ПвК "Схід". Вони приземлили два "Шахеди".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили ППО ліквідували 35 із 35 крилатих ракет

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