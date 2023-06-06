Ворог обстріляв Нікопольщину п'ять разів: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Окупанти здійснили п'ять обстрілів Нікопольщини з “Градів” та артилерії.Також у Нікопольському районі ліквідували два ворожих безпілотники, пише УНН з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Ворог бив по Мирівській громаді з "Граду", по Червоногригорівській та Нікополю - з важкої артилерії.
У місті пошкоджені 5 багатоповерхівок, дитячий майданчик, авто, газопровід.
Також окупанти спрямували на Нікопольський район безпілотники. Атака була марна завдяки оборонцям з ПвК "Схід". Вони приземлили два "Шахеди".
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