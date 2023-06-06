Враг обстрелял Никопольщину пять раз: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Оккупанты совершили пять обстрелов Никопольщины из “Градов” и артиллерии, также в Никопольском районе ликвидировали два вражеских беспилотника, пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Детали
Враг бил по Мировской громаде из "Града", по Червоногригорьевской и Никополю - из тяжелой артиллерии.
В городе повреждены 5 многоэтажек, детская площадка, авто, газопровод.
Также оккупанты направили на Никопольский район беспилотники. Атака была напрасной благодаря защитникам из ПвК "Восток". Они приземлили два "Шахеда".
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