Ворог обстріляв Нікопольщину чотири рази: випустив понад 20 снарядів та спричинив пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Окупанти завдали ударів по Нікопольщині з важкої артилерії, випустивши понад 20 снарядів. Унаслідок чого виникли пожежі, які оперативно приборкали. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, пише УНН.
Цитата
“Ворог спрямовував важку артилерію на Нікопольщину. За день – чотири рази. Випустив понад 20 снарядів.
Поцілив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед місцевих жителів минулось без жертв і постраждалих.
Через обстріли сталося два займання. Горіла трава. Вогонь оперативно приборкали.
Доповнення
Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Нагадаємо
Росіяни на ранок неділі здійснили обстріл Покровської сільської громади Нікопольщини, Дніпропетровська область. Окупанти пошкодили багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру.