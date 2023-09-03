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Враг обстрелял Никопольщину четыре раза: выпустил более 20 снарядов и вызвал пожары

Враг обстрелял Никопольщину четыре раза: выпустил более 20 снарядов и вызвал пожары

Киев • УНН

 • 357787 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Оккупанты нанесли удары по Никопольщине из тяжелой артиллерии, выпустив более 20 снарядов. В результате чего возникли пожары, которые оперативно укротили. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата 

“Враг направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину. За день – четыре раза. Выпустил более 20 снарядов.

Попал по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам”, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что среди местных жителей обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за обстрелов произошло два возгорания. Горела трава. Огонь оперативно потушили. 

Дополнение 

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним

Россияне на утро воскресенья совершили обстрел Покровской сельской общины Никопольщины, Днепропетровская область. Оккупанты повредили многоэтажки и гражданскую инфраструктуру. 

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