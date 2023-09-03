Враг обстрелял Никопольщину четыре раза: выпустил более 20 снарядов и вызвал пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Оккупанты нанесли удары по Никопольщине из тяжелой артиллерии, выпустив более 20 снарядов. В результате чего возникли пожары, которые оперативно укротили. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Враг направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину. За день – четыре раза. Выпустил более 20 снарядов.
Попал по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди местных жителей обошлось без жертв и пострадавших.
Из-за обстрелов произошло два возгорания. Горела трава. Огонь оперативно потушили.
Дополнение
В течение суток враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Напомним
Россияне на утро воскресенья совершили обстрел Покровской сельской общины Никопольщины, Днепропетровская область. Оккупанты повредили многоэтажки и гражданскую инфраструктуру.