Ворог обстріляв Миколаївщину з артилерії, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Ворог обстріляв Миколаївщину з артилерії, внаслідок атаки є руйнування. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Зазначається, що вчора, 6 червня о 13:00 та 20:01 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади було пошкоджено житлові будинки та елеватор. Внаслідок атаки постраждалих немає.
Також вчора, 6 червня, о 13:21 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих теж немає.
Повідомляється, що в м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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