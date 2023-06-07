Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії, наслідки встановлюються. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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"Всю ніч на Дніпропетровщині було тихо, а на ранок ворог атакував Нікопольський район. По Мирівській громаді вдарили з БпЛА. Близько 7-ї ранку – з важкої артилерії по Нікополю.
Наслідки встановлюються, попередньо – без жертв", - йдеться в повідомленні.
Лукашук додав, що в інших районах області минулося без обстрілів.
Доповнення
Протягом минулої доби ворог 70 разів обстріляв Херсонську область, внаслідок атак одна людина загинула.
Крім того, за минулу добу росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 71 вибух. Унаслідок чого є пошкодження житлових будинків, господарських споруд та лінії електропередач.