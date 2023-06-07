Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии, последствия устанавливаются. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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"Всю ночь на Днепропетровщине было тихо, а на утро враг атаковал Никопольский район. По Мировской громаде ударили из БпЛА. Около 7 утра – из тяжелой артиллерии по Никополю.
Последствия устанавливаются, предварительно – без жертв", - говорится в сообщении.
Лукашук добавил, что в других районах области обошлось без обстрелов.
Дополнение
За прошедшие сутки враг 70 раз обстрелял Херсонскую область, в результате атак один человек погиб.
Кроме того, за минувшие сутки россияне совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв. В результате чего есть повреждения жилых домов, хозяйственных построек и линии электропередач.