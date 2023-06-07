Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

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"Всю ночь на Днепропетровщине было тихо, а на утро враг атаковал Никопольский район. По Мировской громаде ударили из БпЛА. Около 7 утра – из тяжелой артиллерии по Никополю.

Последствия устанавливаются, предварительно – без жертв", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что в других районах области обошлось без обстрелов.

Дополнение

За прошедшие сутки враг 70 раз обстрелял Херсонскую область, в результате атак один человек погиб.

Кроме того, за минувшие сутки россияне совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв. В результате чего есть повреждения жилых домов, хозяйственных построек и линии электропередач.