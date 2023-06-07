Враг обстрелял Николаевскую область из артиллерии, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Враг обстрелял Николаевскую область из артиллерии, в результате атаки есть разрушения. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что вчера, 6 июня в 13:00 и 20:01 в результате вражеских артиллерийских обстрелов по г. Очаков Очаковской громады были повреждены жилые дома и элеватор. В результате атаки пострадавших нет.
Также вчера, 6 июня, в 13:21 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших тоже нет.
Сообщается, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии, последствия сейчас устанавливаются.