Враг обстрелял Николаевскую область из артиллерии, есть разрушения

Детали

Отмечается, что вчера, 6 июня в 13:00 и 20:01 в результате вражеских артиллерийских обстрелов по г. Очаков Очаковской громады были повреждены жилые дома и элеватор. В результате атаки пострадавших нет.

Также вчера, 6 июня, в 13:21 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших тоже нет.

Сообщается, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии, последствия сейчас устанавливаются.