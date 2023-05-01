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Ворог обстріляв 5 громад на прикордонні Сумщини

Ворог обстріляв 5 громад на прикордонні Сумщини

Київ • УНН

 • 301661 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. За ніч і вранці ворог з мінометів обстріляв п'ять прикордонних громад Суської області. Пошкоджено приватний будинок, обійшлось без постраждалих. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як вказано, уночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння області. Зазнали обстрілів Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська територіальні громади.

  • Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (2 вибухи) та артилерії – 3 вибухи.
  • Зноб-Новгородська громада: з території рф здійснено 3 вибухи міномету. В результаті обстрілу постраждав приватний будинок в смт Зноб-Новгородське.
  • Миропільська громада: зафіксовано 4 вибухи з міномету.
  • Юнаківська громада: з території рф здійснено обстріл з міномету - 3 вибухи.
  • Білопільська громада: зранку 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Доповнення

У ніч на 1 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Попередньо, постраждали 25 людей, серед яких троє дітей. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство, у житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок.

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