Враг обстрелял 5 громад на пограничье Сумской области

Детали

Как указано, ночью и утром врагом совершил 6 обстрелов приграничья области. Подверглись обстрелам Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская территориальные громады.



Середино-Будская громада: россияне били из минометов (2 взрыва) и артиллерии – 3 взрыва.



Зноб-Новгородская громада: с территории рф осуществлено 3 взрыва миномета. В результате обстрела пострадал частный дом в пгт Зноб-Новгородское.



Миропольская громада: зафиксировано 4 взрыва из миномета.



Юнаковская громада: с территории рф осуществлен обстрел из миномета - 3 взрыва.



Белопольская громада: утром 4 мины сбросили россияне на территорию громады.



Дополнение

В ночь на 1 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. Предварительно, пострадали 25 человек, среди которых трое детей. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, в жилом районе изуродовано 19 многоэтажек.

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