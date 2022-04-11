Ворог готує провокацію щодо "масового знищення мирного населення ОРДЛО" - центр при РНБО

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"Для дискредитації України на міжнародній арені медіа рф повідомляють про провокації, які готує начебто «українська влада за підтримки країн Заходу». У кремлівських ЗМІ йдеться про те, що Україна «влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО». А саме: «готує зйомку провокації з обстрілами автомобілів «швидкої допомоги» у Сєвєродонецькому районі», «підірве резервуари з хлором у Попаснянському районі»", - повідомили у ЦПД при РНБО.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що рф знову намагається перекласти на Україну відповідальність за скоєні злочини. "Враховуючи те, що за 8 років війни на Сході України жодна українська влада не розглядала військовий варіант повернення тимчасово окупованих територій, звинувачення у провокаціях з боку рф безглузді", - підкреслили у відомстві.

"Росії доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки Міжнародні суди вже працюють над розслідуванням скоєних окупантами злочинів на території нашої держави", - наголосили у ЦПД при РНБО.

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Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про маніпуляції під час опитування в США.