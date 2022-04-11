Враг готовит провокацию относительно "массового уничтожения мирного населения ОРДЛО" - центр при СНБО

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"Для дискредитации Украины на международной арене медиа рф сообщают о провокациях, которые готовит якобы "украинская власть при поддержке стран Запада". В кремлевских СМИ говорится о том, что Украина "устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО". А именно: "готовит съемку провокации с обстрелами автомобилей "скорой помощи" в Северодонецком районе", "подорвет резервуары с хлором в Попаснянском районе", - сообщили в ЦПД при СНБО.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что рф снова пытается переложить на Украину ответственность за совершенные преступления. "Учитывая то, что за 8 лет войны на Востоке Украины ни одна украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, обвинения в провокациях со стороны рф бессмысленны", - подчеркнули в ведомстве.

"России придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершенных оккупантами преступлений на территории нашего государства", - отметили в ЦПД при СНБО.

Ранее

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о манипуляции во время опроса в США.