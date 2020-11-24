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ВООЗ застерігає від традиційного святкування Різдва

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я на тлі триваючої глобальної пандемії закликає уникати родинних зібрань на Різдво, наполягаючи, що на сьогодні не існує варіанту традиційного святкування з нульовим ризиком заражень. Про це заявили у понеділок представники ВООЗ, передає УНН із посиланням на AFP.

Так, за словами глави підрозділу екстрених захворювань ВООЗ Марії Ван Керхе, варіантів святкування з нульовим ризиком не існує.

"Ризик нижче або вище, але ризик є... Це неймовірно складно, тому що, особливо під час відпустки... ми дійсно хочемо бути з сім'єю, але у деяких ситуаціях важке рішення не проводити сімейні зібрання - найбезпечніший варіант", - сказала вона на брифінгу у понеділок.

Також вона заявила, що кожен повинен буде прийняти це рішення для себе, зваживши, чи можуть вони потенційно занести вірус до будинку більш вразливих людей з більш високим ризиком смерті від хвороби.

Ван Керхе припустила, що віртуальна зустріч може бути кращим рішенням.

"Навіть якщо ви не можете святкувати разом у цьому році, ви можете знайти способи відсвяткувати, коли все це закінчиться", - сказала американський експерт.

Майкл Раян, глава ВООЗ з надзвичайних ситуацій, у свою чергу сказав, що необхідно знайти баланс між наукою і економічними і соціальними чинниками. Однак, поки немає формули, на який термін можна було б безпечно послабити обмеження протягом сезону відпусток.

"Питання у наступному: чи достатньо у вас контролю над хворобою для початку, і чи можете ви дати людям трохи більше свободи у період Різдва, що породить у суспільстві почуття впевненості і радості, чого люди потребують прямо зараз, не дозволивши вірусу знову набрати повний хід? Це компроміс між цими двома проблемами", - заявив він.

"Кожному уряду доведеться прийняти рішення про свою політику, виходячи з цих компромісів між епідеміологічним ризиком і економічним і соціальним ризиком... у період свят, що викличе дійсно багато розчарування, подальшу втому і багато опору", - додав Раян.

Як повідомляв УНН, раніше у цьому місяці ряд європейських країн попередили своїх жителів, що поки рано планувати різдвяні поїздки, так як кількість нових випадків коронавірусу зростає по всьому континенту.

Нагадаємо, станом на 24 листопада, у світі зареєстровано вже понад 59 млн випадків COVID-19.

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